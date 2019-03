Schiedsrichtertalent David Koj : Mit der Pfeife in den Profifußball

David Koj im März als Schiedsrichter des U19-Bundesligaspiels zwischen Borussia Mönchengladbach und dem VfL Bochum. Foto: Dirk Päffgen/Dirk Päffgen (dirk)

Kreis Heinsberg David Koj (25) ist Schiedsrichter. Ein sehr ambitionierter. In der Regionalliga pfeift er bereits. Doch er träumt von der Dritten Liga.

David Koj erinnert sich noch ganz genau an sein erstes Spiel, das er als Schiedsrichter leitete. Es war, als er 14 Jahre alt war. Ein D-Jugend-Spiel, (sein) SC Wegberg auswärts gegen Roland Millich. Es hat alles geklappt. „Ich war froh, dass im Spiel nichts passiert ist“, lacht er heute über seinen ersten Einsatz. „Da war ich damals wirklich dankbar für.“

Elf Jahre nach seiner ersten Partie als Unparteiischer ist Koj noch immer Schiedsrichter. Und zwar ein sehr ambitionierter. Denn der 25-Jährige pfeift bereits in der Regionalliga und der U19- und U17-Bundesliga. Wovon viele Schiedsrichter träumen, ist für ihn also bereits in Erfüllung gegangen. Doch Koj ist ehrgeizig, will noch höher hinaus. Dorthin, wo das große Geschäft Fußball so richtig losgeht: In den Profibereich, sprich: in die Dritte Liga.

Info Koj pfeift Regionalliga und Jugend-Bundesliga Foto: Dirk Päffgen/Dirk Päffgen (dirk) Name David Koj Alter 25 Wohnort Aachen Beruf Finanzbeamter in Aachen Verein SC Wegberg Ligen Regionalliga, U19- und U17-Bundesliga

In der Jugend hat der Finanzbeamte aus Aachen noch selbst Fußball gespielt. In seinem Heimatverein, dem SC Wegberg. Doch irgendwann stand seine Mannschaft mangels Spielern kurz vor der Auflösung . „Und den Verein wechseln wollte ich nicht“, sagt Koj. Also überlegte er sich, Schiedsrichter zu werden. „Denn das Amt als Schiedsrichter hat mich schon immer fasziniert“, sagt er.

Damit ist er durchaus ein Sonderfall. Denn die Realität an der Schiedsrichter-Basis sieht bekanntlich nicht allzu rosig aus. Schon seit Jahren gibt es Nachwuchsprobleme. Immer häufiger kommt es in manchen Regionen zu Attacken auf Unparteiische. Die meisten Schiedsrichter im Amateurbereich sind zudem alleine unterwegs, müssen ohne Assistenten auskommen und spüren wenig Rückendeckung. Wer will sich dann schon für ein paar Euro bei Wind und Wetter auf den Platz stellen, um möglicherweise von Spielern, Trainern und Zuschauern angepöbelt zu werden? All das steigert nicht unbedingt die Attraktivität dieses Ehrenamts.

Koj weiß zwar um all die Probleme. Doch an seiner Leidenschaft zum Schiedsrichter-Beruf ändert es nichts. „Das Reizvolle am Schiedsrichter-Job ist unter anderem die Verantwortung, die man als Schiedsrichter trägt“, sagt er. „Man ist schließlich derjenige, der sich um die Ordnung auf dem Spielfeld kümmert und der dafür sorgt, dass die Regeln eingehalten werden.“

Hinzu komme, dass die Tätigkeit der persönlichen Weiterentwicklung unheimlich zugute komme. „Man lernt in jedem Spiel neue Menschen kennen“, sagt Koj. „Jeder Spieler verhält sich anders. Man lernt also, sich Respekt zu verschaffen, denn als Schiedsrichter bin ich ja derjenige, der die Verantwortung für die ordnungsgemäße Spieldurchführung trägt.“ Mit Kritik von Trainern oder Spielern habe er kein Problem. „Kritik nehme ich zur Kenntnis und bespreche es dann mit meinem Mentor. Nicht jede Kritik ist persönlich bezogen“, sagt der 25-Jährige. Für ihn gehören Emotionen auf und neben dem Platz auch genauso zum Fußball wie für Fans auch. „Es muss sich nur ihm Rahmen halten“, sagt der Unparteiische des SC Wegberg. „Jürgen Klopp hat die Grenzen während des Spiels zum Beispiel oft überschritten.“

Opfer von tätlichen Angriffen sei er noch nicht geworden. Sprüche bekäme man als Schiedsrichter aber immer wieder mal. „Doch je mehr Fans bei einem Spiel sind, desto weniger nimmt man die Anfeindungen wahr“, sagt Koj.

Seit 2008 ist er nun schon dabei, seitdem ging es stetig bergauf für Koj. Ungefähr 70 Spiele pfeift er pro Jahr. Hochgerechnet hat er in seiner Karriere mithin schon mehrere hundert Begegnungen geleitet. Highlights waren für Koj unter anderem das Regionalliga-Spitzenspiel in der Krefelder Grotenburg zwischen dem KFC Uerdingen und Viktoria Köln in der Vorsaison und das Halbfinalspiel um die Deutsche Meisterschaft der U19 zwischen Borussia Dortmund und Hertha BSC als Vierter Offizieller. „Das Spiel wurde auch im Fernsehen übertragen“, sagt Koj. „Da ist der Druck dann noch einmal höher, weil man natürlich gut dastehen möchte, denn die Fehler sind ja durch die Kameraaufnahmen viel sichtbarer für die Zuschauer.“

Als Regionalliga-Schiedsrichter erhält Koj 200 Euro, die Assistenten jeweils 100 Euro. Doch im Vergleich zu dem Zeitaufwand, den der der 25-Jährige und seine Kollegen für ein Spiel betreiben müssen, rechnet sich das Hobby nur bedingt. „Wir haben teilweise sehr lange Anreisen, hinzu kommen Besprechungen und Analysen nach dem Spiel“, sagt Koj. „Da ist man dann auch schon mal acht Stunden für ein Spiel unterwegs.“

Sollte er den Sprung in die Dritte Liga schaffen – ab dieser Liga ist auch der DFB für die Schiedsrichter verantwortlich – werden die Reisen noch länger. Doch das würde Koj nur allzu gerne in Kauf nehmen.