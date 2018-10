ERKELENZ Schanya und Shrreya Stanislaus qualifizieren sich für Bezirksmeisterschaften.

Der jüngste der Truppe war Leonhard. Er kämpfte in der U 10 bis 27 Kilogramm. Bei seiner ersten Kreismeisterschaft schaffte er gleich den Finaleinzug, gewann seinen Kampf bravourös innerhalb von 2 Sekunden mit Ouchi-gari. Im Finale verlor er knapp und holte damit Silber. Schanya und Shrreya Stanislaus kämpften in der U 13. Schanya kämpfte bis 48 Kilogramm. Nach zwei souverän gewonnenen Kämpfen holte sie sich ihren ersten Kreismeistertitel. Shrreya kämpfte in der Gewichtsklasse +57 Kilogramm. Nach einem knapp verlorenen und einem innerhalb von ein paar Sekunden gewonnenen Kampf sicherte sie sich die Silbermedaille. Somit haben sich alle drei für die Bezirkseinzelmeisterschaft qualifiziert.