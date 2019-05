Schach : Für Erkelenzer kann sich die Anstrengung lohnen

Erkelenz Schach: In der Verbandsklasse spielten die Schachfreunde Erkelenz gegen das Team von Turm Krefeld II.

In der achten und nunmehr vorletzten Runde der Verbandsklasse fuhren die Erkelenzer Schachfreunde einen klaren Sieg gegen Turm Krefeld III ein. Peter Leinwand (Foto: Ulrich Nachtmann) an Brett 2 und Hanfried Pannen (Br. 8) brachten mit ihren Siegen die Erkelenzer beim Heimspiel in der Aula der Franziskus-Schule am Erkelenzer Zehnthofweg 2:0 in Führung.