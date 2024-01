Ehrenamt im Fußball Im Lebensalter von 28 schon viele Jahre in der Verantwortung

Baltes hat beim SCW in den vergangenen gut zehn Jahren ja schon so manches auf den Weg gebracht – die Krönung, bei deren Planung er von Vereinsseite aus von Anfang an eng eingebunden war, soll in diesem Jahr folgen: „Das Projekt ,Sport am Beeckbach‘ ist für uns sicherlich das wichtigste und größte Projekt der letzten 20 Jahre. Wenn im Herbst dieses Jahres die beiden Kunstrasenplätze fertig sein sollten, würde das für unseren Verein einen wahren Quantensprung bedeuten – gerade in der Jugend. Dann wird einiges ein Selbstläufer.“