Hallenfußball: Schwäne stolz auf vier spannende Turniertage

46 Spiele über jeweils 12 Minuten Spielzeit gingen in der Karl-Fischer-Sporthalle über das Parkett, den vorgelegten Spielplan hielten die „Schwäne“ exakt ein. Nach kurzfristiger Absage des 1. FC Viersen sprang der A-Ligist SV Golkrath ein, dem die Organisatoren besonders dankten.

Vorjahressieger Union Schafhausen enttäuschte in diesem Jahr, schied schon in der Vorrunde der Gruppe A aus. Der letztjährige Finalist Dülkener FC schaffte es zwar in die Zwischenrunde, enttäuschte da aber, wurde in der Gruppe B nur Vierter.