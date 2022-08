Viele Ehrengäste auf dem Sportplatz am Schwanderberg : SC 1920 Myhl feiert verspätetes Fest zu seinem 100-jährigen Bestehen

FVM-Vizepräsident Hans Christian Olpen (2.v.l) übergibt Ehrenurkunde und Wappen an den Vorsitzenden der SC Myhl Reinhard Trulley (l.). Weitere Ehrengäste: Propst Thomas Wieners (3.v.r.), Wassenberger Bürgermeister Marcel Maurer (2.v.r.) und vom Fußballkreis Heinsberg Konrad Bohnen (r.). Foto: August Kohlen

Fussball Pandemiebedingt mussten die Feierlichkeiten zum 100-jährigen Bestehen beim SC 1920 Myhl ausfallen. Nun konnte die Veranstaltung aber endlich durchgeführt werden – mit vielen Ehrengästen und Live-Musik.

Von Michael Moser

Eigentlich besteht der SC 1920 Myhl ja bereits schon 102 Jahre. Doch das für 2020 geplante Festbankett zum 100-Jährigen musste wegen der Pandemie ausfallen. „Wir feiern zwar später, und in einem kleineren Rahmen, dafür ist es luftiger“, sagte Reinhard Trulley, Vorsitzender des SCM, in seiner Begrüßungsrede auf dem Sportplatz am Schwanderberg. Dorthin hatte der Verein eingeladen, damit das Jubiläum zum 100-jährigen Bestehen „nicht einfach im Sande verläuft“, so Trulley. Die äußeren Bedingungen waren gut, und sehr schnell strömten zahlreiche Gäste auf die Sportanlage. Nach dem offiziellen Teil des Abends kam es zu einem Live-Konzert mit der Baesweiler Band Fahrerflucht.

Trulley erzählte den Gästen, dass er vor 26 Jahren zum zweiten Mal dem SC beigetreten sei, als Bambini-Trainer und Spielervater: „Wenn mir damals jemand erzählt hätte, dass ich heute hier als Vorsitzender stehen würde, den hätte ich wahrscheinlich für verrückt erklärt.“ Sein besonderer Dank galt allen, „die es gemeinsam geschafft haben, den SC Myhl am Leben zu erhalten.“ Der Vereinsvorsitzende erinnerte auch an die sportlich besten Zeiten Ende der 1980er und Anfang der 1990er: „Wir haben es geschafft, 14 Jahre am Stück in der Bezirksliga zu spielen. Teilweise sogar ganz oben.“ Es folgte aber ein Absturz bis hinunter in die C-Liga: „Aktuell ist unsere erste Mannschaft in der B-Liga gut aufgestellt. Und einen eventuellen Aufstieg in Kreisliga A würden wir nicht ablehnen“, so Trulley

Als erster Gratulant trat Wassenbergs Bürgermeister Marcel Maurer an das Rednerpult. Neben den Glückwünschen von Rat und Stadtverwaltung musste der erste Bürger der Stadt eine alte „Sünde“ aufklären. Vor vielen Jahren als Bambini-Trainer bei Adler Effeld hatte Maurer bei einem Spiel gegen den SC Myhl ein korrektes Tor mit der Hand verhindert: „Ich war heute noch nicht ganz hier in Myhl auf der Anlage, da wurde ich bereits darauf angesprochen. Hiermit entschuldige ich mich dafür, und damit ist das Thema durch.“ Neben einigen Lachern erntete Maurer natürlich auch Beifall für diese Anekdote. Ein Plädoyer für die Gemeinschaft hielt anschließend Hans-Christian Olpen, Vizepräsident des Fußballverband Mittelrhein: „Leider nimmt der Egoismus in der Gesellschaft zu. Und Sportvereine wie auch hier in Myhl sind enorm wichtig, um den Jugendlichen Werte zu vermitteln. Das letzte Lagerfeuer der Gesellschaft ist der Sportverein.“ Vom Fußballkreis Heinsberg sprach Konrad Bohnen, Vorsitzender des Kreisjugendausschusses, und betonte die Wichtigkeit des Ehrenamtes: „Ohne die vielen Menschen, die alle teilweise im Hintergrund beteiligt sind, könnte ein Sportverein, auch der SC Myhl, nicht überleben.“ Trotz schwieriger Zeiten solle man „das Gute sehen“, sagte im Anschluss Probst Thomas Wieners in seiner Festrede, und meinte damit nicht nur im Vereinsleben.