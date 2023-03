SC 09 Erkelenz empfängt Spitzenreiter Ungleiches Aufsteigerduell gegen die „TSG Hoffenheim“ der Bezirksliga

Weiden hat mit seinem Sturmduo Sulayman Dawodu (25 Tore) und Niklas Valerius (24) die mit Abstand erfolgreichsten Torjäger der Liga in seinen Reihen. Beide haben in der Vergangenheit bereits in der Mittelrhein- und Landesliga gespielt. Teutonia Weiden habe die finanziellen Möglichkeiten, solche Spieler zu verpflichten – und das als Aufsteiger in die Bezirksliga.