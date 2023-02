Der neue Vorsitzende Sven Börstinghaus Ein Netzwerker führt den SC 09 Erkelenz

Börstinghaus das Amt schmackhaft gemacht hatte ihm als erster Alex Bonnes, der Jugendleiter des SC 09. „Alex fragte mich, ob ich mir das vorstellen könnte. Ich war zunächst einmal überrascht, doch da ich wieder in einem Verein was machen wollte, sagte ich schließlich zu“, erzählt Börstinghaus, der in der Jugend der 09er schon länger bekannt ist: Er ist der Vater von Jan Börstinghaus (18), der seit sechs Jahren beim SCE spielt – aktuell noch in der A-Jugend, die im Sommer aber größtenteils in den Seniorenbereich wechselt. Dem Sohnemann schaut Börstinghaus regelmäßig zu – so kam der Kontakt zustande.