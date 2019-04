Fußball : SC 09 Erkelenz mit aktiven Ferien

Erkelenz Fußball: Camp, Sporthelferschein und mehr standen bei den 09ern auf dem Plan.

Beim SC 09 Erkelenz waren die Osterferien sportlich: Neben einem Fußballcamp erlangten 13 Teilnehmer die DFB-C-Lizenz und acht Teilnehmer den Sporthelferschein. 28 Kinder (fünf bis zehn Jahre alt) nahmen am offenen Fußballcamp teil. Sie wurden von lizensierten Trainern des SC 09 trainiert. Schwerpunkte unter anderem waren Techniktraining in den Bereichen Dribbelschule, Passspiel, Torschuss, Koordination und Turnierformen. Zum Abschluss gab es Bälle von Fairsport, Trinkflaschen von der Fitness Hall und ein Eis von Bofrost.

Zusätzlich wurde ein C-Lizenz Lehrgang von Dirk Heimanns (Leiter der C-Lizenz Ausbildung im Kreis Heinsberg) für ausgebildete „Junior-Coaches“ angeboten. Die Ausbildung wird seit Jahren in Kooperation mit der Leonardo da Vinci Gesamtschule Hückelhoven, Betty-Reis-Gesamtschule Wassenberg und des St. Ursula Gymnasiums Geilenkirchen durchgeführt. Nun waren auch ausgebildete Junior Coaches der Erkelenzer Schulen dabei, denn seit einem Jahr bieten alle weiterführenden Schulen in Erkelenz in Kooperation mit dem SC Erkelenz diese Ausbildung an. Wer die DFB-Lizenz abschließt, erhält eine Lizenz und ein Zertifikat. „Neben fachlichen Kompetenzen wird Wert auf die Persönlichkeitsentwicklung gelegt“, so Heimanns.