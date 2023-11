Projekt für mehr Inklusion bei Schiris Warum ein FIFA-Schiedsrichter in der Kreisliga D pfiff

Anlässlich dieses Spiels hat Stegemann noch ein besonderes Utensil mit nach Hückelhoven gebracht: eine Schaumsprühdose, wie die Unparteiischen sie in der Bundesliga einsetzen, um bei einem Freistoß sicherzustellen, dass alle Spieler in der Mauer die vorgeschriebenen 9,15 Meter Abstand zum Ball einhalten. Die kommt schon in der ersten Halbzeit zum Einsatz: Stegemann schreitet die neun Meter ab, Sildatke sprüht dann eifrig. Was Gaar launig kommentiert: „Ein historischer Moment in der Geschichte der Heinsberger D-Liga: Erstmals kommt hier das Freistoßspray zum Einsatz.“ Was keine allzu gewagte Feststellung sein dürfte. Zugegen ist auch Stefan Cüster, der Spielausschuss-Vorsitzende des Fußballkreises Heinsberg. Was ihn zu diesem Spiel getrieben habe? „Der Karl-Heinz mit seinen beiden Assistenten ist mir einfach sehr sympathisch“, gesteht er.