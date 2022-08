Saisonstart Kreisliga A : Sind Dremmen und Ay-Yildizspor die Aufstiegsfavoriten?

SV Niersquelle Kuckum - Ay-Yildizspor Hückelhoven Fußball-Kreisliga Foto: Nipko

Fußball-Kreisliga A Am Freitag startet die neue Saison in der A-Liga. Das sind die Ziele der regionalen Vereine aus dem Verbreitungsgebiet für die kommende Spielzeit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Michael Moser

Am Freitagabend um 19.45 Uhr ertönt der Anpfiff zur neuen Saison in der Kreisliga A Heinsberg. Gleich zu Beginn der Spielzeit treffen im Sportpark „En de Meer“ Aufsteiger Sportfreunde Uevekoven und der SV Niersquelle Kuckum aufeinander. Die Sportfreunde waren in der Vorsaison souverän Meister der Kreisliga B, Gruppe 1, geworden: 69 Punkte – und damit 14 mehr als der Tabellenzweite SC Wegberg – und eine Tordifferenz von 112:14 standen letztendlich in der Bilanz. Jetzt wird sich zeigen, wie schnell sich die Mannschaft von Trainer Daniel Marschalk im Kreisoberhaus akklimatisieren wird. Die Verantwortlichen von Mitaufsteiger Germania Bauchem trauen dem Aufsteiger sogar zu, ganz oben mitzumischen – was sich allerdings erst zeigen muss.

Die Gäste aus Kuckum waren in der vergangenen Saison nach einer eher schwachen Rückrunde nochmals an den Rand des Abstiegskampfs geraten, lösten sich aber rechtzeitig aus der gefährdeten Region. So weit soll es diesmal gar nicht erst kommen. Der ohnehin gute Kader von Kuckum wurde scheinbar sinnvoll verstärkt: Sechs neue Akteure tragen jetzt das Trikot der Niers-Kicker, wobei Benedict Krüger (SV Golkrath) und Patrick Knorn (Sparta Gerderath) die wohl namhaftesten Zugänge sind.

In der Spielzeit 2021/22 belegte Ay-Yildizspor Hückelhoven den zweiten Platz hinter dem souveränen Aufsteiger SC 09 Erkelenz und wird nicht von wenigen Vereinsvertretern als einer der Aufstiegsfavoriten gehandelt. Am Sonntag (Anpfiff 15 Uhr) erwartet Ay-Yildizspor den Aufsteiger SC Wegberg zum Saisonauftakt. Die Wegberger, die als bester Tabellenzweiter der drei B-Ligen den Aufstieg schafften, haben sich mit Trainer Harald Pomp den Klassenerhalt auf die Fahne geschrieben. Interessant wird zu sehen sein, wie sich Wegbergs Toptorjäger Lukas Pomp nun eine Klasse höher schlagen wird. In der Kreisliga B traf Pomp beachtliche 39 Mal. Er und sein Verein werden hoffen, dass Pomp auch in dieser Saison auf seine Treffer kommt.

„Schönen Fußball“ will Germania Kückhoven in der neuen Saison spielen, so lautet das erklärte Ziel von Trainer Dirk Valley. Die guten Auftritte im Kreispokal wollen die Kückhovener als Motivation mitnehmen. Das können sie im Spiel bei Absteiger SV Viktoria Rot-Weiß Waldenrath-Straeten direkt unter Beweis stellen. Mit Fode Souare von Sparta Gerderath haben sich die Germanen in der Offensive weiter verstärkt. In Waldenrath will Trainer Maik Honold vor allem die Defensivschwächen abstellen. In der Abstiegssaison aus der Bezirksliga hatten die Rot-Weißen nicht weniger als 62 Gegentore bekommen. Insgesamt gehen die Fusionierten optimistisch in die neue Spielzeit und wollen nach eigenen Angaben „oben mitspielen“.

Mit einem Heimspiel beginnt für einen weiteren Aufsteiger, dem SV Schwanenberg, die Saison. In der „Schlei“ erwartet die Mannschaft von Trainer Matthias Denneburg den VfJ Ratheim. Die Zielsetzung von Denneburg ist ganz klar: „Wir wollen am Ende über dem Strich stehen.“ Gleiches gilt auch für den VfJ Ratheim. Zuletzt war die junge Mannschaft von Trainer Sven Ingendorn noch in den Abstiegskampf der Kreisliga A geraten und konnte sich erst kurz vor Saisonschluss retten. Auch in Zukunft will Ingendorn verstärkt junge Spieler aus den eigenen Reihen an den Kader heranführen.

Zu einem spannenden Derby kommt es direkt bei der Begegnung von Union Schafhausen II und dem TuS Rheinland Dremmen. Bei der „Zweiten“ von Schafhausen ersetzt Ralf Anic als Trainer Mersad Mukic, der nach vielen Jahren zum 1. FC Wassenberg-Orsbeck gegangen ist. Für den Angriff haben sich die Schafhausener mit Maik Römer von Viktoria Katzem verstärkt, der bereits eine gute Vorbereitung zeigte. Gegner Dremmen wird hingegen als Absteiger aus der Bezirksliga von den meisten Verantwortlichen der Liga als Mitfavorit in Sachen Meisterschaft gesehen. Dremmen, mit Trainer Ralph Tellers, spielt nach Jahrzehnten wieder auf Kreisebene – zuvor war über viele Jahre die Landesliga und besonders die Bezirksliga das Zuhause der „Rheinländer“ gewesen. Außerdem treffen noch der FC Randerath-Porselen und der FC Wanderlust Süsterseel aufeinander. Nach über 20 Jahren als Trainer hat Roland Robertz in Heiner Beulen nun einen Nachfolger gefunden – eine neue Ära bei den Selfkäntern.

Noch nicht zum Einsatz kommen am Wochenende der SV Golkrath und der SV Roland Millich. Golkrath, mit Neu-Trainer Danny Silver, spielt erst am 2. Spieltag beim SC SC Wegberg, während Millich mit einem Heimspiel gegen Schwanenberg startet.