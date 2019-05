Rhönradturnier : Porselener Turnerinnen mit drei Podestplätzen in Eupen

Porselen Vor allem Nele Lambertz und Miriam Schmitz wissen beim Cup in Eupen zu überzeugen. Schmitz konnte das Resultat beim der Verkündung kaum glauben.

Wie in der letzten Zeit bei Pokal-Wettkämpfen üblich, wurden auch in Eupen der Sprung und die Spirale als zusätzliche Disziplinen angeboten. Miriam Schmitz nutzte die Gelegenheit in der Spirale und Nele Lambertz nahm das Angebot im Sprung an.