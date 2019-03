Fußball-Bezirksliga: Beecker Reserve empfängt Ratheim zum Krisenduell

Erkelenzer Land Bezirksliga: Während Schlusslicht Ratheim bereits abgeschlagen am Tabellenende steht, hat der FC noch alle Möglichkeiten im Abstiegskampf.

Der Startschuss in der Bezirksliga erfolgt bereits am Freitag. Dann empfängt der FSV Columbia Donnerberg Germania Eicherscheid, die mit einem Sieg an die Tabellenspitze springen würde, zumindest bis Sonntag. Am Samstag (18 Uhr) steigt im Beecker Waldstadion das Kellerduell zwischen dem FC Wegberg-Beeck II und dem Schlusslicht VfJ Ratheim, das erst fünf Punkte hat. Auch die Beecker belegen aktuell einen Abstiegsplatz, haben allerdings 17 Punkte auf dem Konto. Beide Trainer gehen die Partie optimistisch an. So meint Gästetrainer Stanislav Makarov: „Wir wollen ein gutes Spiel machen, sind nach wie vor hochmotiviert und trauen uns auch in Beeck etwas zu“. Verzichten muss Makarov aber wohl auf Danny Richter, der sich nach wie vor mit Knieproblemen herumplagt. Beecks Trainer Markus Lehnen sieht hingegen sein Team in der Pflicht: „Wir wollen und müssen einfach gewinnen. Und mit dem Druck sollte meine Mannschaft auch umgehen können und die drei Punkte einfahren“. Das Hinspiel in Ratheim hat der FC 3:2 gewonnen. – Derby-Time herrscht am Sonntag auch in Lindern, wo die SG Union Würm-Lindern den TuS Rheinland Dremmen erwartet. Zwar hat Würm-Lindern das Hinspiel in Dremmen 2:1 gewonnen, gilt deshalb aber noch lange nicht als Favorit. Gerade zuhause tut sich die Elf von Trainer Hermann-Josef Lambertz schwer. Die „Rheinländer“ mit ihrem Trainer Redzo Sakanovic sind gerüstet für eine Revanche, gewannen zuletzt 2:0 in Huchem-Stammeln und trotzten dem FC Roetgen ein 1:1 ab.