Reitsport: Reitsport zieht auch bei miesem Wetter

Erkelenz Reitsport: Das 67. Reit- und Springturnier des Reit- und Fahrvereins Erkelenz im Klostergarten von Haus Hohenbusch erlebte dieses Mal kalte und warme Turniertage. Die Wettbewerbe litten glücklicherweise nicht darunter.

Wie das nun mal so ist, wenn Veranstaltungen, die "open air" stattfinden, geplant werden: Das Wetter ist nie planbar. Doch darin sind die Verantwortlichen beim Reit- und Fahrverein Erkelenz bestens geübt - schließlich gab es schon viele Turniere, die gestemmt wurden, und schließlich gab es schon allerlei Wetterlagen, von heiß bis kalt, von sonnig bis regnerisch. Bei der 67. Auflage des traditionellen Reit- und Springturniers im schönen Klostergarten von Haus Hohenbusch konnte sich das Wetter irgendwie nicht so ganz entscheiden.

Trotz des eher kühlen Auftakttages am Himmelfahrtstag freute sich der RFV über die beachtliche Besucherresonanz. "Da stand dahinten alles voll", deutete Ute Voormanns-Wolters, ehemalige Geschäftsführerin des Vereins, auf genau die Stellen, die immer gut besucht sind, wenn besonders der reiterliche Nachwuchs auf den Plätzen aktiv ist. So verwundert es dann auch nicht, dass der RFV in diesen Momenten sein Ziel exakt erreicht - nämlich nicht nur das Fachpublikum anzusprechen und nach Hohenbusch zu holen, sondern eben die, die selbst nicht im Sattel sitzen und das Turnier nutzen, um einen ausgedehnten Familienausflug zu unternehmen. So wird das Hohenbuscher Turnier immer wieder zum beliebten Treffpunkt, auch mit wärmender Jacke.