Erkelenzerin springt auf das Treppchen Sarah Hosell wird Dritte bei Dressur-Wettkampf auf Haus Hohenbusch

In zwei Wochen startet sie mit ihm beim rheinischen Dressurcup Rheinland 40plus zum ersten Mal in dieser Saison wieder auf S*-Niveau. „Jetzt mit ihm eine M-Dressur zu reiten, war vielleicht nicht so gut, aber ich wollte mit Little Roulette unbedingt beim Heimatverein starten“, sagt Sarah Hosell. Das M*-Springen mit Stechen um den Preis der Stadt Erkelenz war ebenfalls in Amazonenhand, als schließlich die Geilenkirchenerin Katrin Coenen auf Curley Sue unter zwei Stechqualifikanten als Schnellste mit 38,91 Sekunden vor der Günhovenerin Anne Karsch mit Lucy in 46,90 jeweils ohne Abwurf gewann.