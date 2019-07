Reiten : Erkelenzer Reiter präsentieren Kooperation

Der Reit- und Fahrverein Erkelenz öffnet mit Kooperationspartner Bürgsgens die Stalltür. Foto: August Kohlen (nipko)/Kohlen,August (nipko)

Erkelenz/Kreis Heinsberg Beim Tag der offenen Stalltür präsentiert der Reit- und Fahrverein Erkelenz seine Kooperation mit dem Reitstall Bürsgens in Geilenkirchen-Müllendorf. Der Aktionstag für Kinder und Erwachsene findet am Sonntag, 14. Juli, 11 Uhr, Mühlenstraße in Müllendorf, statt.

Die Besucher tauchen in die Erlebniswelt Pferd ein. Besonders angesprochen sind die Besucher, die sich bislang noch nicht getraut haben, mit Pferd und Pony auf Tuchfühlung zu gehen. Während des Tages gibt es ein Showprogramm, das der Reitstall gemeinsam mit den Erkelenzern organisiert hat und das einen guten Einblick in den reiterlichen Alltag gewährt. Kinder beispielsweise dürfen probieren, wie die Welt von oben aussieht und in den Sattel steigen. Seit rund fünf Jahren besteht die Zusammenarbeit in vielen Facetten zwischen Stall und Verein.

(back)