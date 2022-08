Veranstaltung wechselt von Neuss nach Erkelenz : Neues Reitturnier auf Gut Eichhof

Vom 8. bis zum 11. September findet das neue Turnier in Erkelenz statt. Foto: Gut Eichhof Foto: Gut Eichhof

Reiten Mit dem Umzug der Familie Hintzen ging der RV Gut Kruchenhof im neuen RV Gut Eichhof auf. Vom 8. bis 11. September steht das erste Turnier in neuer Kulisse an.

2020 organisierte die Familie Hintzen auf Gut Kruchenhof ihr letztes Turnier – danach stand eine große Veränderung an. Die Familie und ihre Pferde zogen im Juni vergangenen Jahres auf das Gut Eichhof in Erkelenz. Der Grund: Tochter Carmen zog der Liebe wegen zu Springreiter Sascha Schreinemacher, seitdem führen sie zusammen eine Anlage – rund 60 Pferde sind dort zu Hause. Gemeinsam haben die Familien Schreinemacher und Hintzen 2021 enorm investiert und die Anlage generalüberholt. So gibt es einen stattlichen neuen Springplatz mit 70 mal 60 Meter, der Springsport-Enthusiasten und ihren Pferden allerbeste Bedingungen bietet.