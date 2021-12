Hinrundenfazit FC Wegberg-Beeck : Dürftige Ausbeute in den direkten Duellen

Über Arbeit konnte sich Beecks Keeper Stefan Zabel (2.v.r.) in den meisten Spielen nicht beschweren. Im Schnitt kassierte der FC ziemlich genau anderthalb Tore pro Spiel. Foto: Schnieders/Michael Schnieders

Analyse Fussball-Regionalliga Zur Winterpause steht der FC Wegberg-Beeck auf Platz 17 – mit nur einem Punkt Rückstand auf den rettenden Platz 15. In den Spielen gegen die unmittelbare Konkurrenz gelang dem FC nur ein Sieg – Hauptgrund für das bisherige Abschneiden.

Von Mario Emonds

Nach dem erstmaligen Regionalliga-Klassenerhalt in der Vorsaison peilt Beeck auch in dieser Spielzeit wieder den Ligaverbleib an – auch im Sommer lautete schon das Ziel, erneut um den Strich mitzuspielen. Das ist den Kleeblättern bis zur Winterpause schon mal gelungen – der rettende Platz 15 ist nur einen Zähler entfernt.



Der Saisonverlauf Den Start setzte Beeck gehörig in den Sand: Aus den ersten sechs Spielen holte der FC nur einen Punkt – ein glückliches 1:1 in Homberg. Mit dem darauf folgenden sehr beachtlichen 0:0 in Oberhausen stabilisierten sich die Kleeblätter dann aber. Auf den ersten Sieg mussten sie aber noch ein wenig warten. Der gelang erst am 12. Spieltag mit dem vielumjubelten 1:0 gegen die U 23 des großen Nachbarn Borussia Mönchengladbach. Darauf folgte sofort das 2:1 in Lotte – mit diesen sechs Punkten war Beeck wieder voll bei der Musik dabei.

Nach dem sehr bitteren 1:3 daheim gegen Bonn folgten vier Remis in Folge, mit denen Beeck im November ungeschlagen blieb. Herausragend war dabei eindeutig das 1:1 gegen Ligaprimus Essen – und das sogar in Unterzahl. Gegen den Wuppertaler SV hatte der FC beim 0:3 darauf nicht viel zu bestellen, ehe für Beeck der Rückrundenauftakt nach dem witterungsbedingten Spielausfall gegen Fortuna Köln prächtig gelang: Im letzten Spiel des alten Jahres gewannen die Schwarz-Roten 3:1 bei der U 23 Fortuna Düsseldorfs und fuhren damit zum Abschluss einen nicht unbedingt eingeplanten Dreier ein, der sie wieder in direkte Schlagdistanz zur Nichtabstiegsregion brachte.

In seinen 13 Spielen kam Beecks Angreifer Jonathan Benteke (r.), hier im Duell mit Düsseldorfs Routinier Oliver Fink, auf immerhin fünf Tore. Damit ist der Bruder des belgischen Nationalspielers Christian Benteke Beecks erfolgreichster Torschütze. Foto: Schnieders/Michael Schnieders

INFO FC-Datenblatt: Benteke ist bester Torjäger Tore: Benteke (5), Hasani (3), Fehr (2), Bach (2), Wilms (1), Kleefisch (1), Hühne (1), Kühnel (1), Weggen (1), Hoffmanns (1)

Assists: Fehr (6), Abdelkarim (3), Hoffmanns (3), Bach (2), Hasani (2), Kühnel (1), Merl (1)

Gelbe Karten: Abdelkarim (1), Arifi (2), Bach (5), Benteke (1), Estevao (1), Fehr (7), Fischer (3), Hasani (3), Hoffmanns (7), Hühne (4), Kleefisch (2), Kühnel (5), Leersmacher (3), Passage (1), Post (2), Weggen (4), Wille (1), Wilms (7), Zabel (1)

Gelb-Rote Karte: Arifi (1) Rote Karten: Leersmacher (1), Weggen (1) Gesamtbilanz: 20 Spiele: drei Siege, acht Remis, neun Niederlagen – 18:31 Tore, 17 Punkte, Platz 17

Heimbilanz: Zehn Spiele: ein Sieg, drei Remis, sechs Niederlagen – 8:19 Tore, sechs Punkte, Platz 19

Auswärtsbilanz: Zehn Spiele: zwei Siege, fünf Remis, drei Niederlagen – 10:12 Tore, elf Punkte, Platz zwölf Heim-Zuschauerschnitt: 570



Das war gut In fast allen Spielen hielt Beeck mit, ließ sich nur ganz selten vorführen – und richtige Klatschen setzte es auch nicht. Komplett chancenlos war der FC nur beim 0:4 gegen Preußen Münster sowie weitgehend beim 0:3 gegen Wuppertal. Ansonsten hatte Beeck in jedem Spiel seine Gelegenheiten, auch wenn die manchmal wie beim 0:2 bei Fortuna Köln selten waren. Da kam dann auch mangelndes Spielglück hinzu – so wie eben in Köln, als Marc Kleefisch beim Stand von 0:1 in der zweiten Halbzeit nur die Lattenunterkante gegen eine Fortuna traf, die da schon lange in den Verwaltungsmodus umgeschaltet hatte. Fraglich also, ob die beim Ausgleich den Hebel noch einmal hätte umlegen können.

Und was sehr positiv war: ­Beeck hielt in allen Spielen läuferisch bis zum Ende mit, hatte auch am Schluss immer noch genügend Körner. Ein erstaunlicher Befund, wenn man bedenkt, dass der FC es ganz überwiegend mit reinen Profimannschaften zu tun bekam, während in Beeck die meisten eben noch einem regulären Beruf nachgehen und daher buchstäbliche Feierabendfußballer sind.

FC-Coach Mark Zeh wird auch im neuen Jahr die Richtung vorgeben. Foto: Schnieders/Michael Schnieders

Ebenfalls gut war die taktische Flexibilität. So konnte Beeck auch in einem Spiel problemlos mehrere Systeme spielen, die auch funktionierten. Und egal ob Dreier- oder Viererkette: Die Defensive stand im Kollektiv weitgehend gut.



Das war schlecht In vielen Spielen mangelte es Beeck an Durchschlagskraft nach vorne. Dazu gestellten sich immer wieder individuelle Fehler, die zu Gegentoren führten. Das größte Manko war aber etwas, das Beeck in der Hinrunde der vergangenen Saison noch so positiv ausgezeichnet hatte: das Abschneiden gegen die direkten Konkurrenten.

Da gelang diesmal nur ein Sieg, eben das 2:1 in Lotte. In Aachen (2:3) und auf Schalke (0:2) verlor der FC, dazu setzte es die empfindliche Heimniederlage gegen Bonn. Und viel Pech war bei der 2:3-Last-Minute-Heimniederlage gegen Lippstadt im Spiel. Peinlich war dagegen der Auftritt daheim gegen Schlusslicht Uerdingen. Denn da rief Beeck die Grundtugenden nicht ab, rettete Shpend Hasani kurz vor Schluss wenigstens noch das 1:1. Auch in Homberg und Ahlen spielte Beeck jeweils nur 1:1. Unterm Strich waren da einfach zu viele Remis bei, die ein besseres Abschneiden verhinderten. Das krasseste Spiel war dabei sicherlich das in Ahlen – angesichts der vielen Chancen und deutlichen Überlegenheit war es eigentlich unfassbar, dass dort nur ein Remis heraussprang.