Halbjahreszeugnisse des FC Wegberg-Beeck: Die Torhüter (1) : Zwei starke Schlussleute zwischen den Pfosten

Zur Winterpause hat Beeck 20 der insgesamt 38 Partien absolviert, höchste Zeit für ein Halbjahreszeugnis der Spieler. Diese stellt die RP in loser Folge in den nächsten Ausgaben aus. Heute: die Torhüter.

Tiago Estevao (fünf Einsätze): Der 19-jährige Deutsch-Portugiese hatte schon in der Vorbereitung angedeutet, dass mit ihm zu rechnen ist. Das stellte er nachdrücklich dann auch in der Meisterschaft unter Beweis. In beiden Spielen, in denen er kalt reinkam, war er auf Anhieb voll da. Das Gleiche gilt für die drei Partien, die er komplett über 90 Minuten absolvierte. Beim glücklichen 1:1 gegen Rödinghausen avancierte er zu Beecks Bestem, hielt sein Team mit klasse Paraden wiederholt im Spiel. Eine Bank war er auch beim abschließenden 3:1 bei der U23 Fortuna Düsseldorfs.