Partie gegen RW Ahlen 80 Minuten unterbrochen : Beeck überlegt nach Eklat-Spiel Einspruch einzulegen

Fussball-Regionalliga Der FC Wegberg-Beeck unterliegt RW Ahlen 0:1. Ab der 61. Minute ist das Spiel für 80 Minuten unterbrochen, nachdem Ahlener Anhänger Vater und Bruder von Shpend Hasani attackiert haben. Der sieht das vom Spielfeld, eilt ihnen zu Hilfe – und sieht Rot.

Die übliche Sicherheitsbesprechung mit der Polizei wenige Tage vor der Partie habe kein besonderes Gefährdungspotenzial erkennen lassen, führte Johnen auf Nachfrage aus. „Da drohte eigentlich keine Gefahr, von daher haben wir auch nur die nötige Zahl an Ordnern gestellt.“ Vor gut zwei Monaten waren Ahlener Anhänger freilich schon einmal negativ aufgefallen: Nach dem turbulenten 3:3 daheim gegen Homberg berichteten die Gäste von verbalen, aber auch körperlichen Übergriffen durch Ahlener Zuschauer beim Gang in die Kabinen. „Da haben wir einige Schrammen abgekommen“, sagte der damalige VfB-Coach Sunay Acar.

Am Sonntagmittag teilte Ahlen auf seiner Homepage mit, zu den Vorkommnissen in Beeck noch „eine separate Stellungnahme“ zu veröffentlichen. Beeck hat das schon mal getan: „Wir prüfen gerade intensiv rechtliche Schritte, überlegen, gegebenenfalls Einspruch gegen die Spielwertung einzulegen“, teilte Johnen mit.

Zum Sportlichen: Ahlen erwischte den besseren Start – und hatte durch Jan Holldack auch die erste dicke Chance des Spiels, Keeper Stefan Zabel parierte großartig (6.). Danach erarbeiten sich die Gastgeber Feldvorteile, und Sekunden vor der Pause ließ Jeff-Denis Fehr die ganz große Chance zur Führung aus: Nach einer butterweichen Flanke des wie schon in Rödinghausen deutlich verbesserten Aaram Abdelkarim traf Fehr per Kopf den Ball aber nicht sauber (45.).

Drei Minuten später war Velichkov auch entscheidend am Tor des Tages beteiligt: Nach einer verpufften Beecker Ecke schlug er den Ball ganz lang nach vorne auf David Mamutovic, der wurde dann von Zabel zu Fall gebracht – Goldmann entschied in dieser kniffligen Situation auf Elfmeter. „Den kann man geben, muss man aber nicht“, merkte Beecks Coach Mark Zeh zu dieser spielentscheidenden Szene an. Holldack war‘s egal und verwandelte sicher (71.). Ärgerlich aus ­Beecker­ Sicht war auf alle Fälle aber die Entstehung. Denn zum wiederholten Mal in dieser Saison ließ sich der FC nach einer eigenen Ecke auskontern, stand da schlecht gestaffelt.