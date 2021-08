Beeck gastiert am Mittwoch in Homberg : Gemeinsam im Haifischbecken Regionalliga West

Jan Bach (l.) und Beeck gastieren am Mittwoch beim VfB Homberg. Foto: Schnieders Foto: Schnieders/Michael Schnieders

Regionalliga In einer Liga, die sich aus Vollprofi-Vereinen wie Rot-Weiß Essen oder Fortuna Köln und den Talentschmieden der Bundesligisten zusammensetzt, fällt Beeck mit seinen Strukturen aus dem Raster – wie der VfB Homberg, Gegner in der ersten englischen Woche.

Am Mittwoch kommt es in der Regionalliga West zum Duell zwischen dem VfB Homberg und dem FC Wegberg-Beeck. In der noch jungen Saison konnte Beeck bisher noch keine Punkte einfahren. Nach der 0:2-Auftaktniederlage gegen Favorit Fortuna Köln, verlor der FC am vergangenen Wochenende knapp mit 1:2 gegen die Zweitvertretung von Fortuna Düsseldorf. Klar ist: Die Mannschaft und Trainer Mark Zeh sind gewillt das Ruder rumzureißen und die ersten Punkte einzufahren. „Natürlich machen wir uns Druck. Wir hätten gerne gepunktet am zweiten Spieltag. Jetzt legen wir die volle Konzentration auf Mittwoch. Wir haben zwar erst den dritten Spieltag, aber wir wissen, dass jeder Punkt am Ende entscheidend sein kann“ sagt Zeh.

Auch für Gegner Homberg lief die Saison bisher nicht optimal. Wie Beeck startete auch der VfB mit zwei Niederlagen in die Saison. Zuletzt musste man sich auswärts den Sportfreunden Lotte, Drittligaabsteiger von 2019, mit 0:2 geschlagen geben. Homberg zu unterschätzen kommt für Zeh aber nicht in Frage: „Homberg ist ein unangenehmer Gegner, der einen körperbetonten und aggressiven Spielstil hat. Gerade auswärts wird das Spiel ein heißer Tanz.“

INFO Im September kommt die nächste englische Woche Mi., 25.08 VfB Homberg (A) So, 29.08 Preußen Münster (H) Sa., 04.09 Schalke 04 II (A) Sa., 11.09 SV Lippstadt (H) Mi., 15. 09 RW Oberhausen (A)

In Homberg trifft Beeck auf einen Gegner auf Augenhöhe. Dementsprechend wird es für die Gäste auch darum gehen, ihr Spiel durchzubringen. „Wir haben klare Vorstellungen, wie wir spielen wollen. Ich gehe davon aus, dass wir viel agieren und einige Ballbesitzphasen haben werden. In denen wollen wir dann unser Spiel durchbringen“ erklärt Zeh die taktische Herangehensweise.

Dem Spiel in Homberg am Mittwoch folgt am Sonntag direkt das Heimspiel gegen Preußen Münster. Es gibt also schon in der Frühphase der Saison eine englische Woche. Gerade für ein Team wie das von Mark Zeh stellt das eine besondere Belastung dar. Im Gegensatz zu vielen anderen Spielern aus der Liga, gehen die Akteure des FC noch einem Beruf neben dem Fußball nach. „Wir nehmen es wie es kommt, aber es stellt natürlich schon immer eine Herausforderung dar. Da haben Vereine, deren Spieler das hauptberuflich machen schon Vorteile“ so die Einschätzung von Trainer Zeh. Die Regionalliga West gleicht einem Haifischbecken, gespickt mit Vollprofi-Strukturen in Essen, Aachen oder Köln und den Talentschmieden von Schalke, Köln oder Gladbach. Und mittendrin der FC Wegberg-Beeck.

Ähnliche Bedingungen sind beim kommenden Gegner in Homberg zu finden. Beim VfB ist es ebenfalls nicht die Regel, dem Fußball hauptberuflich nachzugehen. Erst 2019, also ein Jahr bevor Beeck den Wiederaufstieg geschafft hat, ist Homberg in die Regionalliga aufgestiegen. „Für Vereine wie Homberg und uns sind englische Wochen schwierig. Homberg hat da ähnliche Voraussetzungen wie wir, von daher passt das gut“ sagt Zeh.

Am Montag gab es für Beeck im Vorfeld des Spiels eine Hiobsbotschaft zu verkraften: Sommerneuzugang Denis Schütte hat sich einen Kreuzbandriss zugezogen und wird somit lange ausfallen. Zusätzlich stehen für das Spiel Muja Arifi (Muskelfaserriss), Maurice Passage und Shpend Hasani nicht zur Verfügung.