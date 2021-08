FC Wegberg-Beeck vor dem Saisonstart : Mit Zuversicht ins erneute Regionalliga-Abenteuer

Am Samstag fängt für Beeck bei Fortuna Köln wieder das Abenteuer Regionalliga an. Darauf freut sich auch mächtig Cheftrainer Mark Zeh (2.v.r.). Foto: Michael Schnieders

Regionalliga West Nach dem erstmaligen Klassenerhalt startet der FC Wegberg-Beeck am Samstag bei Mitfavorit Fortuna Köln in seine zweite Regionalliga-Saison in Folge. An deren Ende soll erneut der Klassenerhalt stehen. Fünf Mannschaften steigen ab.

Von Mario Emonds

Der Auftaktgegner ist gleich einer der Schwergewichte der Liga: Im Südstadion bei Fortuna Köln, die die meisten Regionalliga-Trainer bei der Frage nach ihrem Aufstiegsfavoriten in einem Atemzug mit RW Essen und Preußen Münster nannten, startet Beeck heute um 14 Uhr in sein insgesamt viertes Regionalligajahr. 2016 und 2018 musste der FC die 4. Liga umgehend wieder verlassen, in diesem Jahr glückte erstmals der Klassenerhalt. Fakten und Einschätzungen zum Start.

Kommen und Gehen

Elf Spieler gingen im Sommer, zehn neue kamen. Die gravierendsten Abgänge waren Tom Geerkens (U23 Fortuna Düsseldorf), Jannik Mause (Alemannia Aachen) und André Mandt (zurzeit noch vereinslos). Für letzteren kam „Königstransfer“ Kevin Weggen (vom SV Straelen), der sich in der Vorbereitung schon als die allseits erwartete Verstärkung erwies und nun gemeinsam mit Meik Kühnel die Doppelsechs bilden wird. Jonathan Benteke, der Bruder des belgischen Nationalspielers Christian Benteke, kam vom belgischen Drittligisten URSL Visé und soll die erhoffte Verstärkung im Angriff werden. „Er hat im Grunde alle Qualitäten, die ein guter Stürmer braucht“, urteilt Beecks Sportlicher Leiter Friedel Henßen.

INFO Das ist der Beecker Kader für die Saison 21/22 Tor (in Klammern Alter): Stefan Zabel (29), Tiago Estevao (19), Eric Wille (19)

Abwehr: Nils Hühne (25), Sebastian Wilms (28), Maurice Passage (30), Justin Hoffmanns (24), Norman Post (25), Tom Meurer (22), Denis Schütte (22), Ralf Godlevski (20), Aaron Allwicher (22) Mittelfeld: Meik Kühnel (26), Kevin Weggen (27), Yannik Leersmacher (24), Jan Bach (23), Jeff-Denis Fehr (26), Max Fischer (19), Benyamen Malekzadeh (21), Muja Arifi (21) Angriff: Shpend Hasani (25), Marc Kleefisch (21), Jonathan Benteke (26), Brooklyn Merl (21), Daniel Sopo (19) Trainer: Mark Zeh (Chefcoach), Mike Schmalenberg (Co), Thorsten Matt (Torwarttrainer) Funktionsteam: Baptist Polman, Martin Pirog (beide Physiotherapeuten), Max Warneke, Max

Beckers (beide Betreuer)

Sportlicher Leiter: Friedel Henßen

Die weiteren neuen Akteure sind alle noch sehr jung. Mit Aaron Allwicher, Ralf Godlevski und Benyamen Malekzazeh (der fällt verletzt wohl noch lange aus) kommen dabei drei aus der eigenen U 23 – und mit Eric Wille ein Torwart aus der eigenen U 19, der auch schon Regionalliga-Luft geschnuppert hat.

Der Fall Enzo Wirtz

Ein deutlicher Fingerzeig, wie eingeschränkt die finanziellen Möglichkeiten gegenüber der Konkurrenz sind, ist ein nicht zu Stande gekommener Transfer just in dieser Woche. Denn unerwartet war plötzlich Enzo Wirtz auf dem Markt – der SV Rödinghausen hatte für den 25-jährigen Stürmer keine Verwendung mehr. Wirtz, gebürtiger Mönchengladbacher, der beim 1. FC dann auch sein erstes Seniorenjahr absolviert hatte, war 2015 zu Beecks erstem Regionalligajahr an den Grenzlandring gewechselt und hatte sich dort nach wenigen Monaten dank außergewöhnlichem Fleiß und Willen einen Stammplatz erkämpft.

Seine weiteren Stationen waren danach der Wuppertaler SV und RW Essen. „Klar hätten wir ihn gerne zurückgeholt und haben es ja auch versucht, zumal ich ihm 2015 zu dem Wechsel nach Beeck geraten hatte“, merkt dazu Beecks Trainer Mark Zeh an. Wirtz hätte in der Tat sowohl sportlich als auch menschlich hervorragend gepasst. Das Rennen um ihn machte nun aber der Bonner SC – und damit ein Verein, der in der vergangenen Saison hinter Beeck über die Ziellinie gekommen war, aber eben doch andere Möglichkeiten hat.

Vorbereitung/Testspiele

Mit der sechswöchigen Vorbereitung, die nach zwei Wochen für eine Woche unterbrochen wurde, ist Zeh zufrieden: „Alle haben viel getan, auch mit der Mentalität war ich einverstanden.“ Henßen ergänzt: „Mark hat die Jungs in den vielen Trainingseinheiten aber auch richtig rangenommen.“ Die Testspiele liefen durch die Bank erfolgreich: Sechs Siege, ein Remis. Zum Abschluss feierte Beeck zwei Erfolge gegen Oberligisten: Gegen Westfalia Herne gab es ein 3:1 (FC-Tore Benteke, Allwicher und Hasani), beim TSV Meerbusch ein 2:1 (Benteke, Kühnel).

Stärken und Schwächen

Die Defensive steht, die Offensive kann noch zulegen: Das ist das Generalfazit der Vorbereitung. Sowohl mit Dreier- als auch Viererkette stand Beeck in den Tests gegen teils richtig gute Gegner sehr sicher. Speziell beim Rurdorfer Sommercup mangelte es trotz des erneuten Turniersiegs umgekehrt aber an Durchschlagskraft. Beeck tat sich schwer echte Chancen herauszuspielen.