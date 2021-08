Beeck trifft in der Regionalliga auf die Fortuna-Reserve : Die rasche Rückkehr von Tom Geerkens

Regionalliga Am Samstag trifft der FC Wegberg-Beeck im ersten Heimspiel der Regionalliga-Saison auf die U23 Fortuna Düsseldorfs. So gibt es ein schnelles Wiedersehen mit Mittelfeldspieler Tom Geerkens.

Zwei Jahre hatte Beeck viel Freude an ihm. Diesen Sommer wagte Geerkens nun den nächsten Karriereschritt, wechselte zur U 23 Fortuna Düsseldorfs – mit einem eindeutigen Ziel: „Ich will Profi werden“, bekräftigt er. Dafür ist er auch von seinem Heimatort Kohlscheid nach Düsseldorf gezogen, wohnt nun nur einen Steinwurf vom Trainingsgelände an der Arena entfernt. „Dort bin ich in drei Minuten“, erzählt er. Trainiert wird bei der Fortuna-Zwoten täglich – regelmäßig auch zwei Einheiten am Tag.