Regionalligist unterliegt Fortuna-Reserve mit 1:2 : Beeck mangelt es gegen Düsseldorf an Zielstrebigkeit

Beecks Kevin Weggen (l.) kurbelte in der zweiten Halbzeit immer wieder mit an. Hier setzt er sich gegen Düsseldorfs Tim Corsten durch. Speziell aber mit dem Ex-Beecker Tom Geerkens lieferte sich Weggen heiße Duelle. Foto: Schnieders/Michael Schnieders

Regionalliga West Beim 1:2 gegen die U23 Fortuna Düsseldorfs spielte Beeck eine schwache erste Halbzeit – das 0:0 war bis dahin glücklich. Als sich der FC danach steigerte, erzielte der Gast die Tore. Tom Geerkens siegte so an alter Wirkungsstätte.

Von Mario Emonds

Mark Zeh sah sich in der ersten Halbzeit im falschen Film: „Das, was wir vorhatten, hat die Fortuna gemacht. Sie hat uns direkt unter Druck gesetzt, und auch die meisten 50:50-Bälle waren dann bei Düsseldorf“, analysierte der Trainer des FC Wegberg-Beeck. Soeben hatten seine Schützlinge das erste Heimspiel der Saison gegen den Gast aus der Landeshauptstadt 1:2 verloren – und das ging unter dem Strich auch sicherlich in Ordnung. „Wir hatten ein klares Chancenplus, von daher haben wir auch verdient gewonnen“, urteilte Fortunas Coach Nicolas Michaty.

Dennoch war es ein merkwürdiges Spiel. Denn die Tore machte der Gast nicht in der ersten Halbzeit, als er klar Chef im Ring war, sondern erst nach dem Seitenwechsel, als das Spiel wesentlich ausgeglichener verlief. Bis zur Pause hatte die Fortuna vier glasklare Chancen zur Führung, doch Tim Köther (12.), Robin Bird (22./37.) und Jona Niemiec (41.) scheiterten entweder am vorzüglich reagierenden Keeper Stefan Zabel – oder schossen freistehend vorbei. Wie schlecht gestaffelt Beecks Hintermannschaft – ganz im Gegensatz zum Auftaktspiel bei Fortuna Köln – stand, verdeutlichte vor allem Düsseldorfs erste Chance: Da ließ sich der FC nach einer eigenen Ecke, die Fortunas Oldie Oliver Fink (39) aus dem Strafraum beförderte, regelrecht auskontern.

INFO Ganz am Ende wird es noch mal spannend Beeck: Zabel – Hoffmanns, Hühne, Wilms, Post – Kühnel, Weggen (82. Fischer) – Bach, Kleefisch (46. Leersmacher), Fehr (64. Sopo) – Benteke



Tore: 0:1 Niemiec (60., Foulelfmeter), 0:2 Niemiec (81.), 1:2 Benteke (87., Handelfmeter)



Schiedsrichter: Lars Bramkamp (Hattingen)

Zuschauer: 480

Und dennoch: Nach einer knappen halben Stunde hätte Beeck in Führung gehen müssen: Nach einer klassischen „Nimm du ihn, ich hab’ ihn sicher“-Aktion der Düsseldorfer Hintermannschaft hatte Jan Bach ebenso plötzlich wie unerwartet freie Bahn, womit er aber nichts anzufangen wusste. Sein gespielter Ball war weder Torschuss noch Vorlage – ging vielmehr ins Nirwana. „Wie wir das gemacht haben, war kläglich“, merkte dazu Zeh an. Sekunden danach kam der Ball doch noch mal gefährlich rein – da traf Jeff-Denis Fehr aus dem Gewühl den Pfosten (27.).

Zur Pause stellte Zeh auf Dreierkette um, brachte dafür Yannik Leersmacher. „So wollte ich erreichen, dass Fortuna weniger in die Tiefe spielen kann – und das hat ja auch geklappt“, erläuterte er seinen modifizierten Matchplan.

Dazu hatte er seinen Schützlingen für die zweite Halbzeit noch etwas mit auf den Weg gegeben: „Da haben wir uns gesagt: Wenn die Fortuna das Ding einfach nicht machen will, dann machen wir es nun eben“, sagte Beecks Rechtsverteidiger Justin Hoffmanns. Jonathan Benteke hatte nach 40 Sekunden dazu auch schon die Möglichkeit – sein Schuss aus kurzer Distanz wurde soeben noch zur Ecke abgewehrt. In Führung ging dann aber die Fortuna: Zabel vermochte Köther nur noch mit einem klaren Foul zu stoppen, den fälligen Elfmeter verwandelte Niemiec sicher (60.). Die einzige echte Ausgleichschance hatte dann Kevin Weggen auf dem Fuß: Sein guter Freistoß verfehlte das Tor denkbar knapp (66.). Ansonsten mühte sich Beeck zwar nach Kräften. Es mangelte indes an Entschlossenheit und Zug zum Tor.

„Wir waren da einfach nicht zielstrebig genug“, meinte Maurice Passage. Auf seinen Kapitän, im Mai an der lädierten Schulter operiert, wird Beeck noch länger als gedacht verzichten müssen: „Ich habe vom Arzt jetzt noch einmal sechs Wochen Pause verordnet bekommen. Da bin ich also ziemlich ausgebremst worden“, monierte Passage.

Endgültig ausgebremst war Beeck in der 81. Minute. Da erhöhte Niemiec aus abseitsverdächtiger Position auf 2:0 für die Fortuna-Reserve. Dennoch wurde es am Ende noch mal spannend: Einen Handelfmeter nutzte Benteke vom Punkt zu Beecks erstem Saisontor (87.). Danach passierte allerdings nichts mehr.