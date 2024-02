Beeck verliert gegen Bocholt Erst stark, dann der Bock: Schlossers unglückliches Debüt

Beeck kassierte dagegen die fünfte Pflichtspiel-Niederlage in Folge, konnte sich zumindest aber über überwiegend günstige Ergebnisse der direkten Konkurrenten freuen – der FC steht so weiterhin auf einem Nichtabstiegsplatz, hat zudem noch einige Nachholspiele in der Hinterhand. Bei dem am Mittwoch gegen den Tabellenfünften Fortuna Köln sind aber nun zwei Akteure gesperrt: Norman Post sah seine fünfte Gelbe Karte, Justin Hoffmanns bereits seine zehnte.