Beeck unterliegt Münster in Unterzahl : Zabel hält Beeck bis zum Abpfiff im Spiel

Auch für Beecks Shpend Hasani (l.) gab es gegen die Preußen-Profis kaum ein Durchkommen. Foto: Schnieders/Michael Schnieders

Fußball-Regionalliga Der FC Wegberg-Beeck schlägt sich bei Aufstiegsanwärter Preußen Münster sehr ordentlich, verliert nur 0:1. Wenige Minuten nach dem Treffer vergibt Jonathan Benteke die ganz große Ausgleichschance. Maurice Passage sieht Gelb-Rot.

Seit knapp zehn Jahren spielt Maurice Passage für Beeck. In dieser langen Zeit kassierte der Kapitän keinen Feldverweis. Im Münsteraner Preußen-Stadion erwischte es ihn nun aber erstmals: Wegen wiederholten Foulspiels sah „Mo“ in der 72. Minute die Ampelkarte. 0:1 lag der Gast zu diesem Zeitpunkt hinten, die Chance auf eine Wende wurde in Unterzahl natürlich noch einmal kleiner. Eine echte Möglichkeit erspielten sich die Kleeblätter in ihrem ersten Punktspiel im neuen Jahr danach auch nicht mehr – es blieb bei der knappen Niederlage.

„Mein Platzverweis war berechtigt. Bei der ersten Gelben Karte begehe ich ein taktisches Foul, und bei der zweiten komme ich eine Sekunde zu spät, treffe daher nicht den Ball, sondern den Gegenspieler“, schilderte Passage selbst die Szene und schob ein wenig schmunzelnd nach: „Immerhin musste ich 30 Jahre alt werden, um einmal vom Platz zu fliegen. Denn auch vor meiner Beecker Zeit war mir das noch nie passiert.“

Info Passage sieht erstmals in seiner Karriere Gelb-Rot Beeck: Zabel – Passage, Hühne, Wilms, Meurer – Hoffmanns, Weggen, Redjeb (88. Abdelkarim), Fehr – Hasani, Benteke (63. Arifi)



Tor: 1:0 Deters (29.)



Gelb-Rote Karte: Passage (72.)



Schiedsrichter: Robin Delfs (Bottrop)



Zuschauer: 750 (ausverkauft)



Nicht viel passierte im Preußen-Stadion auch in den ersten 25 Minuten. Der erwartete Ansturm des Titelaspiranten blieb trotz klarer Feldüberlegenheit aus, Beeck stand defensiv sehr kompakt, war sehr aufmerksam und ließ den Preußen nur wenig Raum. Als sich die Schwarz-Roten allerdings zunehmend selbst mehr vorwagten und deutlich mutiger wurden, wurden sie zum entscheidenden Tor ausgekontert: Jonathan Benteke verlor den Ball in Höhe der Mittellinie gegen Dominik Klann, der leitete ihn weiter zu Henok Teklab, der sofort in die Tiefe auf Alexander Langlitz spielte. Dessen präzise lange Hereingabe drückte Thorben Deters über die Linie – diesen einen Fehler bestrafte Münster eiskalt und gnadenlos (29.).

Danach hatte Beeck zweimal Glück. Deters verfehlte den Kasten ganz knapp (30.), dann traf Langlitz den Pfosten (31.). Fünf Minuten später hätte Benteke seinen Fehler vor dem 0:1 wieder wettmachen können: Nach einer butterweichen Flanke von Jeff-Denis Fehr kam der Angreifer aus wenigen Metern völlig frei zum Kopfball, verhunzte den dann aber völlig – es sollte die mit Abstand beste Beecker Chance des Spiels bleiben (36.).

In die zweite Halbzeit kam der FC wieder sehr ordentlich rein. Winterzugang Mohamed Redjeb spielte in aussichtsreicher Situation ein Pass auf Benteke jedoch zu steil – eine prinzipielle Großchance verpuffte somit wirkungslos (49.). Noch einmal so gefährlich nach vorne sollte der Gast nicht mehr kommen – erst recht nicht nach der Ampelkarte.

Ab dann ließ der haushohe Favorit, bei dem der Ex-Beecker Joshua Holtby 90 Minuten auf der Bank schmorte, einige ganz dicke Chancen zur endgültigen Entscheidung aus, scheiterte dabei wiederholt an Beecks Keeper Stefan Zabel. Der hielt sein Team mit prächtigen Paraden vor allem gegen einen Kopfball Manuel Pulidos (78.) sowie bei Schüssen von Langlitz (81.) und erneut Pulido (90.+1) bis zum Abpfiff immerhin im Spiel. Seinen dritten Stürmer konnte Beecks Coach Mark Zeh übrigens nicht bringen – Marc Kleefisch stand coronabedingt nicht zur Verfügung.

„Wir haben das umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten. Natürlich ist aber sehr ärgerlich, dass wir durch so einen Fehler in Rückstand geraten. In Unterzahl war es dann sehr schwierig, noch den Ausgleich zu erzielen. Doch mit Einsatz und Moral bin ich sehr zufrieden. Und Münster zählt sicher nicht zu den Teams, gegen die wir unbedingt punkten müssen, um in der Klasse zu bleiben“, resümierte Zeh.