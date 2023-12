Fußball-Regionalliga Warum Spielausfälle Beeck härter treffen als andere

Info

Termine Nächste Woche stehen für Beeck zwei Spiele auf dem Programm. Für Mittwoch, 13. Dezember, Anstoß 19 Uhr, ist das Nachholspiel beim SV Lippstadt angesetzt – ob das aber ausgetragen werden kann, ist mehr als fraglich. Am Samstag, 16. Dezember, Anstoß 15.30 Uhr, soll dann im Waldstadion das große Mittelrheinpokal-Achtelfinal-Derby gegen Alemannia Aachen steigen – auch hier hängt die Austragung von der Witterung ab.



Keine Halle Amtlich ist dafür schon mal, dass Beeck auch in diesem Winter nicht in der Halle spielt – weder die wieder in Erkelenz am Dienstag, 2. Januar, ausgetragene Heinsberger Vorrunde des Aachener Sparkassen-Cups noch die Wegberger Stadtmeisterschaft am Samstag, 13. Januar.



Nachholspiel Weiter geht’s für die Schwarz-Roten im neuen Jahr dann eine Woche eher als geplant. Denn der vor einer Woche ausgefallene Rückrundenauftakt bei der U23 Fortuna Düsseldorfs ist jetzt für Samstag, 27. Januar, 14 Uhr, neu angesetzt worden. Den Samstag darauf, also am 3. Februar, folgt der reguläre Start bei Rot-Weiß Ahlen.