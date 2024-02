Trainerwechsel in Beeck Warum die Entlassung von Zeh keine Überraschung ist

Trotz jahresübergreifend fünf Pflichtspielniederlagen in Folge: Der FC Wegberg-Beeck steht als einziger echter Amateurverein der Regionalliga West weiterhin auf einem Nichtabstiegsplatz – wenn auch nur noch knapp. Das „gallische Dorf“ hat unterm Strich den Profiklubs bislang also in der Tat erfolgreich Widerstand geleistet. Von daher kommt für Außenstehende die Trennung von Trainer Mark Zeh sicherlich überraschend.