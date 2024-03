Werner Tellers erklärt Warum die Regionalliga für Beeck wichtig ist

Info

Heimspiel-Doppelpack Nach der Partie gegen Köln tritt ­Beeck den Samstag darauf erneut im Waldstadion an: Zum Spiel des Jahres kommt am 6. April Tabellenführer Alemannia Aachen ins Waldstadion. Dann dürfte es die größte Kulisse geben, die es je bei einem Beecker Pflichtspiel dort gegeben hat. Denn die Euphorie bei der Alemannia ist zurzeit riesengroß, rund 2000 Tickets sind in Aachen schon an den Fan gebracht. „Wir rechnen daher mit bis zu 3000 Zuschauern“, sagt Geschäftsführer Werner Tellers.



Bisheriger Rekord Was eben ein Rekord wäre. Die Bestmarke hält bis jetzt das Spiel gegen Rot-Weiß Essen (0:0) im August 1998 in der damaligen Oberliga Nordrhein, das im Waldstadion rund 2500 Menschen sahen. Es war zugleich das erste Punktspiel im knapp zwei Monate zuvor eröffneten Waldstadion.