Gastspiel am Samstag Warum Beeck bereits am Vortag nach Ahlen reist

Zum Ahlener Wersestadion sind es immerhin auch gut 170 Kilometer, und da tritt der FC am Samstag am Tag der Nachholspiele der Kellerkinder an. Denn in den beiden noch ausstehenden Hängepartien der Liga steht sich am Samstag in zwei Direktduellen das Schlussquartett der Liga gegenüber: Beeck eben in Ahlen, und der SV Lippstadt erwartet Schlusslicht SSVg Velbert. Bei einem Sieg in Ahlen würde Beeck die U23 Borussia Mönchengladbachs überholen und so auf den definitiv rettenden Platz 14 klettern. Gewinnt Beeck nicht und siegt Lippstadt, würde Beeck auf den ersten sicheren Abstiegsplatz 16 zurückfallen – an Brisanz für den Abstiegskampf sind diese beiden Spiele kaum zu überbieten.