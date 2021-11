Beeck freut sich auf RWE : Volle Hütte beim Spiel gegen den Ligaprimus

Das wäre beim 1:1 in Ahlen in der 89. Minute fast noch Beecks Siegtor geworden: Kraftvoll zieht Aaron Allwicher ab. Der Ball wäre wohl ins Tor gesaust, wenn nicht Kollege Sebastian Wilms im Weg gestanden hätte. Foto: Schnieders/Michael Schnieders

Regionalliga West Der FC Wegberg-Beeck spielt am Freitagabend daheim gegen Spitzenreiter RW Essen. Die Sitzplatztribüne ist schon komplett ausverkauft. Und auch bei den Stehplätzen ist die Nachfrage enorm.

Ausverkaufte Tribüne: Das hat es im Beecker Waldstadion bei einem Punktspiel des FC Wegberg-Beeck schon lange nicht mehr gegeben. Am Freitagabend (Anstoß 19.30 Uhr) ist es aber so weit: Dann kommt Tabellenführer RW Essen nach Beeck und lässt dort die Kassen klingeln. Denn nicht nur, dass die 420 Sitzplätze fassende Tribüne schon restlos ausverkauft ist: Auch der Stehplatzkarten-Vorverkauf ist prächtig gelaufen.

„RWE hat insgesamt 1100 Karten bekommen – und bei denen wurde uns von Essener Seite versichert, dass sie die auch alle verkauft bekommen“, berichtet Beecks Vorsitzender Marcus Johnen, der als Beecks offizieller Ansprechpartner am Spieltag schon seit Tagen ein gefragter Gesprächspartner ist. Insgesamt rechnet Johnen mit 1500 bis 2000 Zuschauern. „Aber keine Sorge, an der Abendkasse gibt es noch ausreichend Stehplatzkarten.“

Was natürlich auch für das sensible Thema Sicherheit gilt. Da Essen bekanntlich nicht nur brave Chorknaben als Anhänger hat, setzt allein der FC 60 Ordnungskräfte ein. Zum Vergleich: Gegen den KFC Uerdingen , der ja auch mit einer stattlichen Fanschar im Waldstadion aufgekreuzt war, waren es nur 25. Vor allem wird aber ein großes Polizeiaufgebot das Spiel begleiten – die Zahl der Polizisten wird aus einsatztaktischen Gründen wie gewohnt vorher nicht bekanntgegeben. „Die Zusammenarbeit mit Stadt und Polizei war aber auch vor diesem großen Spiel sehr gut“, sagt Johnen.

Parken kann man auf dem Grenzlandring. Der wird ab 17 Uhr entlang des Stadions für den Verkehr gesperrt. Von Driescher aus ist er nicht befahrbar, zum Parken muss er von der Beecker Seite aus angesteuert werden – da gibt es also eine Einbahnstraßenregelung. Als Einlaufkinder fungieren diesmal Kinder der Grundschule Beeck.

Auch FC-Coach Mark Zeh, ein gebürtiger Essener, fiebert dem Spiel wie alle in Beeck entgegen: „Klar ist das was Besonderes, auf dieses Spiel freut sich der ganze Verein. Und für die Spieler ist diese Partie eine Belohnung für den gewaltigen Aufwand, den sie hier betreiben müssen. Das beflügelt die Jungs, und von daher sind wir auch in diesem Spiel sicherlich nicht chancenlos.“