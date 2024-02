Zwei Zugänge kurz vor Transferschluss Beecks Spiel in Ahlen abgesagt

(emo) Die für Samstag geplante Dienstreise nach Ahlen fällt für den FC Wegberg-Beeck aus: Bereits am Donnerstag wurde das Spiel bei Rot-Weiss Ahlen abgesagt, nachdem die Stadt Ahlen den Platz wegen Unbespielbarkeit gesperrt hatte. Der erneute Ausfall einer Partie in Westfalen, verbunden mit einem womöglichen Nachholspiel unter der Woche, passt dem FC naturgemäß gar nicht ins Konzept. „Wenn die Stadt den Platz sperrt, müssen wir das aber akzeptieren“, merkt dazu Beecks Sportlicher Leiter Friedel Henßen an. Statt Spiel steht am Samstag im Waldstadion nun Training an.