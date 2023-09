Knappe Niederlage im Parkstadion Schalke 04 bleibt für den FC Wegberg-Beeck ein Angstgegner

Dabei war Beeck in die zweite Halbzeit erheblich besser als in die erste reingekommen, sah sich nun aber dennoch einem Rückstand ausgesetzt. Nach vorne fehlte aber lange Zeit weiterhin jegliche Durchschlagskraft, auch wenn sich der eingewechselte Julio Torrens als belebendes Element erwies. Beecks beste Ausgleichschance hatte Marc Kleefisch: Sein wuchtiger Schuss flog denkbar knapp am Gehäuse vorbei (74.). Am Ende warf Beeck alles nach vorne – da fehlte dann neben der Präzision auch das nötige Quäntchen Glück. So wurde Nils Hühnes Schuss noch entscheidend abgefälscht und damit entschärft (90.+4).