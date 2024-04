Fußball-Regionalliga Beecks Lieblingsgegner kommt

Den Tabellenzweiten Wuppertaler SV (3:1) und den Tabellenfünften Schalke (5:1) hat Beeck in der Rückrunde zwar geschlagen, dafür aber bislang auch alle Sechs-Punkte-Spiele verloren – so auch am Montag mit 1:4 in Paderborn. Mit einem Sieg hätte Beeck den Rückstand zu Paderborn auf vier Zähler verkürzt und den SC so wieder richtig in den Abstiegskampf mit reingezogen – stattdessen wuchs der Rückstand auf praktisch uneinholbare zehn Punkte an.