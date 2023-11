Punkteteilung gegen Velbert Mit erstem Remis der Saison kann Beeck gut leben

Velbert nahm das Heft nun endgültig in die Hand, ließ aber in der Folge zwei „100-Prozentige“ liegen. Erst brachte Manuel Schiebener das Kunststück fertig, den Ball aus kurzer Distanz noch neben das sperrangelweit offene Tor zu schießen (71.), dann jagte Routinier Markus Pazurek die Kugel nach eleganter Mitnahme aus ebenfalls nur wenigen Metern in die Wolken (78.). Drei Minuten später stand Pazurek gleich doppelt im Mittelpunkt. Nach seinem wuchtigen Freistoß in die Beecker Mauer zeigte Stock auf den Punkt – der Schiri hatte dabei ein Handspiel von Nils Hühne gesehen. Was eine sehr harte Entscheidung war. Pazurek selbst verwandelte mit Schmackes zum 1:1 (82.).