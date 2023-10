Deutliche Niederlage Megakulisse in Aachen beeindruckt Beeck zu sehr

„Genau so ein Tor haben wir hier vor zwei Jahren schon mal geschluckt“, merkte dazu Beecks guter Innenverteidiger Nils Hühne an. Exakt so war es am 9. Oktober 2021: Da kassierte Beeck auf dem Tivoli nach einer eigenen Ecke das 1:3 – Endstand 2:3. Auch damals war der FC nach einer völlig verschlafenen ersten Halbzeit erst nach dem Seitenwechsel so richtig in der Partie angekommen – damals vor freilich nur knapp 5000 Zuschauern.