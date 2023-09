Zuletzt nur Reservist beim Regionalligsten Julio Torrens meldet sich beim FC Wegberg-Beeck zurück

Auf gerade einmal 55 Minuten Einsatzminuten, verteilt auf vier Kurzeinsätze in den bisherigen sieben Partien, kommt Julio Torrens in der laufenden Spielzeit – eine neue Erfahrung für den zentralen Mittelfedlspieler des FC Wegberg-Beeck. Denn in der vergangenen Saison war der 20-Jährige so etwas wie Beecks Shootingstar. Vorgesehen in erster Linie als Back-up für Justin Hoffmanns, stand Torrens nach dessen Kreuzbandriss ab dem dritten Saisonspiel in der Anfangsformation, kam auf 26 Einsätze – größtenteils eben von Beginn an. Zur Krönung gelangen ihm vier Tore.