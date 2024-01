Halbjahreszeugnisse FC Wegberg-Beeck (Abwehr) In der Innenverteidigung gut und breit aufgestellt

INFO

Aufgalopp Nach torloser erster Halbzeit gewann Beeck bei Landesligist SV Eilendorf noch 3:0. Die Tore durch Norman Post (62.), Thimo Braun (73.) und Justin Hoffmanns (83.) fielen allesamt in der letzten halben Stunde. „Die erste Hälfte war auch läuferisch nicht so gut, die zweite war dann in Ordnung“, befand Coach Mark Zeh.



Nächstes Spiel Bereits am Samstag steht für Beeck das nächste Vorbereitungsspiel an. Das absolvieren die Kleeblätter ab 13.30 Uhr bei Oberligist VfB Hilden. Nicht dabei ist dann Leon Pesch: Wegen eines taktischen Fouls hatte er in Eilendorf kurz vor Schluss Gelb-Rot gesehen.