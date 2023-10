Gastspiel in Wiedenbrück Siebter Anlauf für Beecks ersten Auswärtspunkt

Was umso erstaunlicher anmutet, als dass Beeck nur vier Wochen Vorbereitung hatte. „Wir stehen gut im Saft. Mark und sein Co-Trainer Mike Schmalenberg haben uns richtig fit gemacht und sicherlich dabei das Maximum rausgeholt“, bestätigt Kleefisch. Und auch noch an etwas anderem macht Beecks bislang erfolgreichster Stürmer das weit bessere Abschneiden als gedacht fest: „Wir haben schon zweimal nach einem Rückstand gewonnen – so etwas hat es früher für uns in der Regionalliga nicht gegeben. Auch das spricht klar für den Charakter dieser Mannschaft.“