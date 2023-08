Turbulente 1:3-Pleite im Waldstadion Heißes Derby zwischen Beeck und Düren mit viel Aufregung

Schommers vergaß nicht, sich nach seinem Statement zum Spiel auch in aller Form bei dem Mann zu bedanken, der Düren in den vergangenen Wochen mit seinem rastlosen Einsatz in der Westkampfbahn vielleicht sogar die Regionalliga-Zugehörigkeit gerettet hat: „Ohne Werner Tellers hätten wir nicht die große Chance, nächste Woche endlich mal wieder ein echtes Heimspiel in der Regionalliga zu haben.“ Dürens Retter, der entgegen seiner sonstigen Gewohnheit das Spiel von Beecks Bank aus verfolgte, hatte Mitte der zweiten Halbzeit wegen Beleidigung des Assistenten selbst auch Rot gesehen. „Ich habe mit ihm die Baustellensprache gesprochen. Ich glaube, die kannte der nicht“, merkte Tellers launig dazu an.