Wer geht in die Regionalliga? Entscheidung gefallen – Beeck würde auch als Vizemeister aufsteigen

Fussball-Mittelrheinliga · Der FC Wegberg-Beeck würde auch als Vizemeister in die Regionalliga aufsteigen – das ergab das interne Gipfeltreffen am Montag. Nun liegt es an Meister FC Hennef, sich zu erklären. Mit einer Entscheidung aus Hennef wird am Mittwoch gerechnet.

13.06.2023, 17:52 Uhr

Beecks Geschäftsführer Werner Tellers. Foto: Michael Schnieders

Von Mario Emonds