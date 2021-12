Beeck gewinnt in Düsseldorf : FC legt sich drei Punkte unter den Baum

49. Minute: Mit diesem Schuss erzielt Beecks Justin Hoffmanns (l.) im Düsseldorfer Paul-Janes-Stadion die 2:1-Führung gegen die Fortuna-Zwote– sein erstes Saisontor. Foto: Schnieders Foto: Schnieders/Michael Schnieders

Fussball-Regionalliga Perfekter Jahresabschluss für den FC Wegberg-Beeck: Bei der U23 von Fortuna Düsseldorf gewann er 3:1 und feierte den dritten Saisonsieg. Der erste Nichtabstiegsplatz ist noch ein Punkt entfernt. Benteke, Hoffmanns und Hasani trafen.

Wenige Tage vor Heiligabend beschenkte sich Beeck mit dem 3:1 bei der Fortuna-Zwoten selbst, legte sich drei Punkte unter den Weihnachtsbaum. Und da die Konkurrenten in den drei direkten Duellen auch mitspielten (bis auf Lottes spätes 2:1 in Homberg), beträgt der Rückstand aufs rettende Ufer nur noch ein Punkt. Unter diesen Vorzeichen können die Kleeblätter nun beruhigt in die kurze Winterpause gehen, die gerade einmal zwei Wochen dauert – Trainingsauftakt ist bereits wieder am 3. Januar. Das erste Punktspiel im neuen Jahr folgt am 22. Januar daheim gegen den direkten Konkurrenten VfB Homberg – für die Schwarz-Roten steht dann also gleich ein eminent wichtiges Spiel an.

Der Sieg in der Landeshauptstadt war völlig verdient – bis zum erlösenden 3:1 durch Shpend Hasani in der Nachspielzeit hatte der Gast zuvor einige erstklassige Chancen zur Entscheidung vergeben. „Ich hätte mir heute ein bisschen weniger Spannung gewünscht. Chancen dazu hatten wir ja reichlich“, sagte Beecks Coach Mark Zeh.

INFO Spannung bis in die Nachspielzeit Beeck: Estevao – Passage, Hühne, Wilms, Post – Hoffmanns, Weggen, Kühnel, Fehr – Benteke (85. Leersmacher), Hasani (90.+4 Fischer) Tore: 0:1 Benteke (18.), 1:1 Fink (24.), 1:2 Hoffmanns (49.), 1:3 Hasani (90.+2) Schiedsrichter: Jörn Schäfer (Iserlohn) Zuschauer: 200

Der musste kurzfristig auf Stammkeeper Stefan Zabel verzichten, der sich mit einer Magen-Darmgrippe abgemeldet hatte. Für ihn kam zum fünften Mal in dieser Saison Tiago Estevao zum Einsatz. Erneut hinterließ der 19-Jährige dabei einen blendenden Eindruck, bewahrte sein Team einige Male vor einem Gegentor – so beim ersten großen Aufreger des Spiels, einem Schuss von Jona Niemiec (14.).

Kurz darauf nutzte der Gast seine erste Chance auch gleich zur Führung: Einen gut hereingezwirbelten Freistoß von Jeff-Denis Fehr bekam Fortunas Abwehr nicht geklärt, Jonathan Benteke drosch den Ball humorlos über die Linie (18.). Lange Freude hatte der FC daran aber nicht: Fortunas Oldie und Antreiber Oliver Fink, schon satte 39 Jahre alt, aber immer noch sehr wirkungsvoll, egalisierte mit einem abgefälschten Schuss aus 22 Metern (24.).

Generell spielte Beeck richtig munter mit, angetrieben vom überragenden Fehr, der eines seiner bislang besten Spiele im FC-Dress machte – wenn nicht gar das beste überhaupt. Beecks Edeltechniker („wir haben heute von der ersten Sekunde an gemerkt, dass hier was drin ist“) war so gut wie überhaupt nicht zu bremsen, behauptete auch in schwierigen Situationen stets den Ball und war für die Düsseldorf ein ständiger Unruheherd, ebenso wie der gleichfalls sehr agile Benteke.

In der zweiten Hälfte erwischte Beeck einen Traumstart: Der gegenüber den Vorwochen deutlich verbesserte Norman Post flankte in die Mitte, Hasanis Schuss aus der Drehung wurde zwar abgewehrt, doch dann stand Justin Hoffmanns goldrichtig und traf zum 2:1 – es folgte ein langer Jubellauf direkt in Zehs Arme (49.). „Ich hatte Justin vorher gesagt, dass er heute sein erstes Tor machen würde“, erläuterte Zeh den Hintergrund dieser Aktion.

Kevin Weggen nach Doppelpass mit dem gleichfalls deutlich verbesserten Hasani (56.), Hasani selbst (65.) und Benteke (72.) ließen danach drei erstklassige Chancen zum 3:1 liegen, allesamt aber prima herausgespielt. Umgekehrt rettete Estevao dreimal spektakulär: erst gegen den frei vor ihm auftauchenden Niemiec (62.), danach gegen zwei weitere tückische Fink-Weitschüsse (77./83.). Erst in der zweiten Minute der Nachspielzeit war der Sieg in der sehr unterhaltsamen Partie eingetütet: Fehrs Hereingabe nach Doppelpass mit Yannik Leersmacher drosch Hasani zum 3:1 ins Netz.