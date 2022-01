Regionalliga West : Beecks Spiel gegen VfB Homberg wegen Corona abgesagt

Das Spiel zwischen Beeck und Homberg musste abgesagt werden. Foto: Michael Schnieders

Fussball-Regionalliga Eigentlich hätte am Samstag das Pflichtspieljahr des FC Wegberg-Beeck mit einem Heimspiel in der Regionalliga West gegen den VfB Homberg beginnen sollen. Die Partie musste am Freitag allerdings coronabedingt abgesagt werden.

(emo) Der FC Wegberg-Beeck muss sich bei seinem Premierenpunktspiel im neuen Jahr noch ein wenig gedulden: Das für Samstag angesetzte Heimspiel gegen den direkten Konkurrenten VfB Homberg wurde abgesagt, da es aktuell beim VfB Coronafälle gibt. Auf der allein maßgeblichen Spielberechtigungsliste standen bei Homberg am Ende so weniger als 16 Akteure – die Grundvoraussetzung für eine Absage. „Wir hätten sehr gerne gespielt, zumal wir fast alle Mann an Bord gehabt hätten“, sagt Beecks Sportlicher Leiter Friedel Henßen. Seine Hoffnung, kurzfristig fürs Wochenende noch einen Testspielgegner organisiert zu bekommen, sei gering.