Regionalligist unterliegt Fortuna Köln : Beeck verliert mit 0:2, spielt aber deutlich verbessert

Fussball-Regionalliga Erst in der vierten Minute der Nachspielzeit ist der FC Wegberg-Beeck im Nachholspiel gegen Fortuna Köln geschlagen. Bei der 0:2-Pleite zeigte die Elf von Coach Mark Zeh eine gute Leistung.

Gegen Spitzenmannschaften zieht sich der FC Wegberg-Beeck zumeist mehr als achtbar aus der Affäre – das war nun auch im Nachholspiel am Mittwochabend gegen Fortuna Köln wieder der Fall. Zwar verloren die Kleeblätter 0:2, zeigten dabei aber eine couragierte Leistung, boten dem neuen Tabellenzweiten die Stirn, hielten auch läuferisch mit. Bezeichnend, dass Beeck erst in der vierten Minute der Nachspielzeit per Konter das zweite Tor durch den eingewechselten Kai Försterling Beltran fing – bis dahin war der FC im Spiel.

„Das war ein Riesenschritt in die richtige Richtung“, befand Beecks Coach Mark Zeh, der A-Junior Max Wickum erstmals in der Anfangself brachte. „Max hat es auch super gemacht“, lobte Zeh. Gut drauf war auch erneut Beecks Keeper Stefan Zabel, der in der ersten Halbzeit wiederholt einen höheren Rückstand verhinderte. Marc Kleefisch hätte Beeck fast sogar in Führung gebracht (9.), doch dann nutzte Leon Demaj ein feines Zuspiel von Suheyel Najar zur kölschen Führung (14.). Am Ende drückte Beeck sogar mächtig auf den Ausgleich, monierte der FC bei einer starken Direktabnahme von Kapitän Maurice Passage vergeblich ein Handspiel – im direkten Gegenzug fiel das 0:2.