Entscheidung gefallen Beeck macht mit Interimsduo weiter

Die nächsten beiden Partien haben es dabei in sich: Am Samstag steht das Derby im Rheydter Grenzlandstadion gegen eben jene Borussia an, am Mittwoch darauf das Nachholspiel bei Schlusslicht SV Lippstadt. Diese beiden Partien dürften auf den weiteren Saisonverlauf ganz entscheidenden Einfluss haben – Schmalenberg und Houben würden bei erfolgreicher Gestaltung zwangsläufig also auch mächtig Werbung in eigener Sache machen.