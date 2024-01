Auch Nachholspiele nun terminiert Das sind die Testspiele von Beeck in der Winterpause

Fest stand schon länger der Punktspielauftakt 2024: Am Samstag, 27. Januar, Anstoß 14 Uhr, treten die Kleeblätter im richtungsweisenden Sechs-Punkte-Spiel beim direkten Konkurrenten Fortuna Düsseldorf U23 zum ersten Nachholspiel an. Doch auch die beiden weiteren Hängepartien sind nun terminiert: Am Mittwoch, 7. Februar (Anstoß 19 Uhr) steht die lange Anreise zum SV Lippstadt an. Da die Schwarz-Roten vier Tage vorher den regulären Punktspielauftakt bei RW Ahlen bestreiten, könnten sie danach praktischerweise eigentlich gleich in Westfalen bleiben – wenn, ja wenn es sich bei den Beeckern eben nicht um waschechte Amateure handeln würde.