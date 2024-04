Fußball-Regionalliga Bei Abstieg droht dem FC Beeck eine gewaltige Zäsur

In der jüngeren Vergangenheit galt beim FC Wegberg-Beeck quasi ein Automatismus: Nach einem Abstieg aus der Regionalliga ist der Wiederaufstieg das Ziel – dreimal hat der schon geklappt (2017, 2020 und 2023). Sollte der FC in dieser Saison aber nach 2016, 2018 und 2022 zum vierten Mal aus der 4. Liga absteigen, gilt dieser Automatismus nicht mehr: Gegenüber dieser Redaktion kündigte Beecks Hauptsponsor, Geschäftsführer und Macher Werner Tellers dann eine erhebliche Reduzierung seines Engagements an: „In der Regionalliga würde ich weitermachen wie bislang – in der Mittelrheinliga aber nicht. Dann würde ich deutlich kürzertreten, sowohl im finanziellen als auch im zeitlichen Bereich. Um Missverständnissen aber direkt vorzubeugen: Ich würde mich dann nicht komplett aus Beeck zurückziehen, würde dem FC als Sponsor erhalten bleiben – wohl aber eben in erheblich geringerem Umfang.“