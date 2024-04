Paukenschlag beim Regionalligisten Darum verlässt Friedel Henßen Beeck nach 18 Jahren

Der FC Wegberg-Beeck ohne Friedel Henßen? Das kann sich so mancher nur schwer vorstellen. Immerhin ist der Brachelener schon seit Juli 2006 im Verein: erst als Torwart, dann als Co-Trainer und Torwarttrainer, nach dem Tod von André Sieberichs 2012 sieben Jahre als Cheftrainer – und seit Juli 2019 als Sportlicher Leiter. Nach 18 Jahren geht die Ära Henßen in Beeck im Sommer nun aber dennoch zu Ende. „Die Entscheidung wurde erforderlich, da der Vertrag von Friedel Henßen zum 30. Juni ausläuft. Der Vorstand möchte sich ausdrücklich bei Friedel Henßen für seinen jahrelangen Einsatz bedanken. Er hat sich mit viel Engagement und Herzblut für den Verein eingesetzt“, schreibt dazu Beecks Vorsitzender Marcus Johnen in einer offiziellen Mitteilung des Vereins ein wenig schwurbelig.