Niederlage gegen Wiedenbrück Beecks Chancen auf den Ligaverbleib schwinden

In der Schlussphase lag der Ausgleich dann auf einmal aber wieder in der Luft: Ein Schuss von Braun rauschte am Tor vorbei, Shpend Hasani verpasste zudem am langen Pfosten nur knapp den Ball und auch der Fernschuss von Niklas Fensky fand nicht den Weg ins Tor. „Wir haben uns viel vorgenommen und stehen am Ende wieder mit leeren Händen da. Wir merken, dass bei diesem Kraftakt Regionalliga über 90 Minuten die nötige Cleverness fehlt und wir uns schwertun, als Amateure das Spieltempo zu halten“, so der Trainer.