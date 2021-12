Personelle Veränderungen beim Regionalligisten : Beecker Rochade – Mohamed Redjeb kommt, Brooklyn Merl geht

Fussball-Regionalliga Zum Jahresende vermeldet der FC Wegberg-Beeck noch zwei personelle Veränderungen. Mit Mohamed Redjeb kommt eine Alternative für die Innenverteidigung und Sechser-Position zum Team. Der Vertrag von Brooklyn Merl wurde hingegen aufgelöst.

Wenn der FC Wegberg-Beeck am 3. Januar seine Wintervorbereitung aufnimmt, ist ein neues Gesicht dabei: Mohamed Redjeb unterschrieb bei den Kleeblättern bis zum Saisonende. Der 26-jährige gebürtige Leverkusener spielte zuletzt in den USA, hatte dort ein Stipendium. Davor war er unter anderem bei den Regionalliga-Kontrahenten VfB Homberg und Alemannia Aachen aktiv. Aus der Mittelrheinliga kennt man den Deutsch-Tunesier, der sowohl in der Innenverteidigung als auch auf der Sechser-Position eingesetzt werden kann, aus seinen Zeiten beim SV Bergisch Gladbach und TV Herkenrath.